Manny Cruz revela que esperó tres años para grabar su canción soñada con Juan Luis Guerra: “Estoy tan contento de esta colaboración”



El artista Manny Cruz reveló que el proceso para cumplir uno de sus grandes sueños musicales de grabar con el destacado cantante Juan Luis Guerra comenzó en el año 2022, cuando recibió la canción “Nieve en Verano” de manos del compositor y productor Motif.



“Esperé tres años, se la muestro en el 2025, me da el sí en el 2025, y hace un año y medio, estamos trabajando la canción, el arreglo, que quítale esto, vamos a ponerle esto, Juan Luis trabaja con la excelencia, yo también, pero él, ya tú sabes, me lleva y la verdad que estoy tan contento de esta colaboración”, dijo Cruz en una entrevista con esta revista Luminarias TV.



Cruz explicó que desde el primer momento tuvo claro que quería grabar el tema junto a Juan Luis, pero entendía que debía esperar el momento indicado en su carrera.



Manny afirmó que cumple uno de sus sueños más anhelados en la música de hacer esa colaboración con Guerra, confesando que colaborar con él en la canción “Nieve en Verano”, es un honor y un regalo de Dios para él.



En cuanto a Juan Luis Guerra, expresó que recibió a Manny Cruz con mucha alegría y cariño por el artista que es y lo que representa para el merengue.



“Siempre lo recibí con mucha alegría y con mucho cariño de trabajar con Manny sabiendo lo buen artista que es, y lo mucho que él representa para el merengue en República Dominicana”, dijo Juan Luis Guerra.