Solicitan 18 meses de prisión preventiva para 25 de los arrestados en la Operación Cobra 2.0-A

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó este sábado 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para 25 de los arrestados en la Operación Cobra 2.0-A, puesta en marcha el viernes como parte de las líneas de investigación contra el entramado de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de imposición de medida de coerción contra 25 imputados de violar la ley al aprovecharse del SeNaSa en complicidad con empleados de la administradora de riesgos de salud (ARS) estatal. El órgano investigador también solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja.

La línea de investigación ha cuantificado la sustracción de un monto que supera los 40 millones de pesos.

Mirna Ortiz depositó la solicitud de medida en compañía del procurador de corte Héctor García y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.

En el documento, de unas 525 páginas, se imputan a los procesados Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.