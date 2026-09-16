MAO La vicepresidenta Raquel Peña visita Mao en lugar del presidente Abinader





Durante su agenda de trabajo en la provincia Valverde, la vicepresidenta Raquel Peña supervisó los trabajos de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales en Mao.

La visita se produce luego de que el presidente Luis Abinader tenía contemplado en su agenda oficial trasladarse a Mao este miércoles para supervisar estas mismas obras, además de conocer los avances del Hospital Traumatológico de Mao.

Esta obra de saneamiento busca mejorar el manejo de las aguas residuales y contribuir a las condiciones sanitarias y de vida de las familias maeñas, una necesidad que durante años ha sido reclamada por la comunidad