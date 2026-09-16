Unidad Traumatológica de Mao alcanza 35 % de ejecución y sería entregada en 2027

Santo Domingo. – La vicepresidenta Raquel Peña supervisó la construcción de la Unidad Traumatológica del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, en Mao, una obra que alcanza el 35 % de ejecución y representa una inversión de RD$911 millones.

Durante el recorrido, Peña afirmó que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido. Si el ritmo se mantiene, el Gobierno proyecta entregar el centro durante el segundo trimestre de 2027.La inversión contempla tanto la obra civil como el equipamiento completo de las nuevas instalaciones, destinadas a fortalecer la atención de accidentes y emergencias en Valverde y las demás provincias de la Línea Noroeste.

La vicepresidenta estuvo acompañada por el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, y otras autoridades vinculadas con el proyecto.

Unidad busca reducir traslados hacia otras provincias

Peña explicó que la infraestructura formará parte de la red nacional de centros traumatológicos y permitirá ofrecer atención especializada a pacientes que actualmente deben ser trasladados a otros puntos del país.

También destacó la importancia de brindar asistencia médica durante los primeros minutos posteriores a un accidente, debido a su incidencia en las posibilidades de preservar la vida y reducir las consecuencias de las lesiones.

La construcción de la unidad comenzó en octubre de 2024 como una ampliación especializada del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert. Presidencia de la República

El ministro Jean Luis Rodríguez sostuvo que una de las prioridades de su gestión consiste en garantizar la continuidad y agilizar la ejecución de las obras públicas que permanecen en desarrollo.

Según el funcionario, el proyecto busca ofrecer un espacio moderno, digno y con capacidad para responder a las necesidades sanitarias de las familias residentes en la Línea Noroeste.

¿Qué servicios tendrá la Unidad Traumatológica de Mao?

La nueva ala de trauma tendrá una superficie superior a los 3,500 metros cuadrados y contará con un área de emergencias dotada de ocho posiciones para atención rápida.

El bloque de consulta externa dispondrá de cuatro consultorios para especialidades generales, mientras el área de hospitalización tendrá capacidad para 24 camas.

La infraestructura incluirá tres quirófanos de alta tecnología y una Unidad de Cuidados Intensivos con nueve camas especializadas.

Asimismo, ofrecerá servicios de imágenes médicas, laboratorio clínico, fisioterapia y áreas generales de apoyo.

La supervisión formó parte de la agenda desarrollada por el Gobierno en las provincias del Cibao para dar seguimiento a proyectos de infraestructura y servicios públicos.















