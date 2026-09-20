Dominicanos en EE.UU. tendrán cobertura de hasta US$9,000 para repatriar cadáveres con nuevo pasaporte biométrico

Nueva York.- El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, conocido como “Chu”, destacó la importancia de la puesta en funcionamiento del pasaporte biométrico para la diáspora dominicana en Estados Unidos, al tiempo que reveló que el nuevo documento contempla un seguro de hasta US$9,000 para la repatriación de cadáveres.

En declaraciones a De Último Minuto, el diplomático explicó que esta iniciativa representa un avance significativo para los dominicanos residentes en Estados Unidos, al incorporar mayores facilidades y mecanismos de protección para la comunidad.

Vásquez Martínez precisó además que el pasaporte biométrico tendrá una vigencia de 10 años, lo que permitirá a los ciudadanos contar con un documento de viaje con un período de validez más prolongado.

El cónsul resaltó particularmente el componente de asistencia contemplado en el documento, al señalar que el seguro de hasta US$9,000 para la repatriación de restos mortales, constituye un respaldo para las familias dominicanas ante situaciones de fallecimiento.

Las declaraciones fueron ofrecidas previo a la llegada del presidente de la República, Luis Abinader, quien encabezará el acto de entrega y puesta en funcionamiento del pasaporte biométrico en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York.

La actividad forma parte de los esfuerzos de modernización de los servicios consulares y de documentación dirigidos a la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.