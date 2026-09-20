Presidente Abinader encabeza entrega de primer pasaporte biométrico a familia dominicana residente en New York

NUEVA YORK.– El presidente de la República, Luis Abinader, como parte de la agenda que desarrolla en la ciudad de Nueva York con motivo de su participación en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encabezó este domingo la entrega del primer pasaporte biométrico a una familia dominicana residente en Estados Unidos.

El acto se llevó a cabo en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde fue presentado oficialmente el nuevo documento de viaje, que incorpora tecnología biométrica y modernos mecanismos de seguridad.

El nuevo pasaporte tendrá una vigencia de 10 años y, entre sus beneficios, contempla un seguro de hasta 9 mil dólares para la repatriación de dominicanos fallecidos, una cobertura destinada a brindar apoyo a las familias ante el fallecimiento de un familiar en el exterior.

La implementación del pasaporte biométrico, señala el mandatario, constituye un paso en el proceso de modernización de los servicios consulares dominicanos y busca ofrecer a los ciudadanos un documento de viaje con mayores estándares de seguridad.

La actividad forma parte de la agenda que desarrolla el presidente Abinader durante su estadía en Nueva York, donde también participará en las actividades correspondientes a la Asamblea General de las Naciones Unidas.