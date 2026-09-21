Matan esposa de “Julián Oro Duro”; el merenguero resulta herido en asalto a su residencia





SANTO DO SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– La Policía Nacional confirmó el incidente registrado en la residencia del merenguero dominicano Julián Oro Duro, cuyo nombre de pila es Gilberto Julián Sarante y hermano del reconocido artista Yiyo Sarante, donde su esposa, Abigail García, perdió la vida.





De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió durante un presunto asalto en la vivienda de la pareja. Julián Oro Duro resultó herido y fue trasladado a la Plaza de la Salud, en Santo Domingo, para recibir atención médica.





La Policía informó que equipos investigativos se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del caso, identificar a las personas involucradas y establecer responsabilidades.





Las autoridades indicaron que varias personas habrían ingresado a la residencia; sin embargo, la investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre lo ocurrido.





Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la identidad de posibles sospechosos ni si hay personas detenidas en relación con el hecho.