Presidente Abinader lanza un reto: “Vamos a comparar 20 años contra 6” al destacar obras ejecutadas por su Gobierno provincia por provincia

Senador Aneudy Ortiz destaca las obras impulsadas por el presidente Abinader en San José de Ocoa y afirma que la nueva carretera abre un “canal de desarrollo” para el Sur y el Cibao

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San José de Ocoa. – El presidente Luis Abinader destacó este domingo el alcance de las obras ejecutadas durante los seis años de su administración en las distintas provincias del Sur y planteó una comparación con las realizaciones de los 20 años de gobierno de opositores.

“Vamos a comparar 20 contra 6”, expresó el mandatario al referirse a las inversiones y proyectos desarrollados en su gestión, al tiempo que afirmó que el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en atender las prioridades y necesidades de las comunidades.

Durante la inauguración de la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa, Abinader resaltó que su administración ha impulsado tanto grandes infraestructuras como obras de impacto comunitario en San José de Ocoa, entre ellas centros educativos, instalaciones deportivas y proyectos viales.

Señaló que estas intervenciones forman parte de un proceso de desarrollo que busca responder a las necesidades de una provincia productiva y trabajadora.

El mandatario destacó de manera especial la trascendencia de la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa para la producción y el transporte de mercancías, así como para la integración entre ambas regiones.

“Esta carretera tiene una trascendencia especial desde el punto de vista de la producción, del transporte de la producción y de todos los campos alrededor”, afirmó, al señalar que la vía constituye una conexión estratégica entre el Cibao y el Sur.

Abinader agregó que la carretera permitirá fortalecer el intercambio entre las dos regiones y facilitará el desplazamiento de personas y productos, al tiempo que anunció trabajos complementarios en el cruce de Ocoa y una intervención de unos ocho kilómetros para reducir los derrumbes recurrentes.

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El presidente también resaltó que el Gobierno continuará desarrollando obras en San José de Ocoa, una comunidad que, según afirmó, merece el respaldo del Estado por su aporte productivo al país.

La inauguración de la carretera se produjo luego de que el mandatario encabezara un Consejo de Gobierno en la provincia San José de Ocoa, espacio en el que fueron abordadas las prioridades y necesidades de la demarcación.

El senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, destacó el respaldo del presidente Luis Abinader a la provincia y afirmó que la nueva carretera representa mucho más que una vía de comunicación, al definirla como “la apertura de un canal de desarrollo para la región Sur y el Cibao”.

Señaló que la obra acerca los productos ocoeños a importantes mercados y facilita la conexión de los habitantes de la provincia con el Aeropuerto Internacional del Cibao.