Se registra temblor de 8.0 grados en Panamá

PANAMÁ. — Un potente terremoto sacudió este viernes 9 de octubre a Panamá, provocando evacuaciones preventivas y generando preocupación entre la población, luego de que el movimiento telúrico se sintiera incluso en la capital panameña y en sectores de ColombiaDe acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 8.0, con epicentro a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá, y una profundidad de 33 kilómetros.

El fuerte movimiento provocó que residentes abandonaran edificios y salieran a las calles por temor, mientras las autoridades iniciaron evaluaciones para determinar posibles daños en las zonas cercanas al epicentro.

Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió avisos por una posible amenaza de tsunami para zonas costeras de Panamá y otros países de la región, entre ellos Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, México, El Salvador y Perú.

Hasta los primeros reportes, la información sobre posibles víctimas y daños materiales permanecía en desarrollo, mientras los organismos de emergencia mantenían el monitoreo de la situación.

Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos y reportes de agencias internacionales.