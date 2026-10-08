Exhorta a dominicanos a apoyar medidas del presidente Abinader para garantizar la seguridad ciudadana

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El empresario, dirigente político y comunitario en esta ciudad, Roberto Rojas, exhorta a los dominicanos a apoyar sin reservas las medidas del presidente Luis Abinader para garantizar la seguridad ciudadana y proteger a la población frente a la delincuencia en la República Dominicana.

Rojas sostuvo que el mandatario para sostener una lucha frontal contra la delincuencia ha dispuesto el incremento del patrullaje policial y la incorporación de 10,000 cámaras corporales, así como de nuevos sistemas de identificación biométrica y balística.

También la incorporación de 400 nuevos agentes a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), encargada de investigar los hechos delictivos.

Señaló que el porcentaje de patrullas en las calles pasó del 12 % al 31 %. Indica que la estrategia de seguridad ciudadana también incluye iniciativas de prevención y generación de oportunidades, como el programa Oportunidad 14-24, que supera los 35,000 jóvenes graduados y registra más de 14,000 incorporados al mercado laboral formal.

Entre las medidas adoptadas por el presidente Abinader, figura proteger a la infancia, e implemento el Decreto 676-26, mediante el cual se crea el Servicio Nacional de Atención Residencial (Senar).

Explicó que la nueva institución tendrá a su cargo la gestión, operación y prestación de programas de atención residencial para niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección, a fin de ofrecerles un servicio oportuno, integral y especializado.

Asimismo, dispuso la creación de nuevos espacios para la educación y el deporte, como el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo, que beneficiará gratuitamente a más de 1,700 estudiantes.

Rojas también resaltó las iniciativas de preservación del patrimonio histórico y promoción de la movilidad sostenible, entre ellas la inauguración de las obras de reconstrucción del Museo Alcázar de Colón y la puesta en funcionamiento de la nueva Ruta de Electromovilidad de la Ciudad Colonial.

Indicó que este proyecto piloto busca mejorar la movilidad de residentes y visitantes y beneficiará a más de 40,000 personas. Cuenta con cinco autobuses eléctricos que recorrerán una ruta de 12.4 kilómetros, con 31 paradas: 17 dentro de la Ciudad Colonial y 14 fuera de ella.

Finalmente, Rojas puntualizó que estas acciones del mandatario contribuyen al bienestar de la población y benefician también a los dominicanos residentes en el exterior, al brindar mayor seguridad y tranquilidad a sus familiares, amigos y relacionados que viven en el país caribeño.