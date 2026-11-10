Una situación que ha causado asombro y controversia se registró en Gurabo, Santiago, donde familiares de Anayerli Vargas Polanco, de 26 años, se opusieron a su sepultura después de que surgiera la versión de que la joven había movido los dedos cuando su madre le tocó una mano. El caso ha despertado numerosas reacciones y llegó a ser reseñado por el programa internacional Primer Impacto, de Univision.
Según los reportes, la joven había sido declarada fallecida por neumonía en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez. Sin embargo, algunos familiares expresaron dudas sobre su muerte y señalaron que, horas después del fallecimiento, su cuerpo aparentemente no presentaba la rigidez que esperaban observar.
La controversia aumentó cuando parientes atribuyeron lo sucedido a un supuesto trabajo de hechicería que, según sus creencias, estaría relacionado con Haití y motivado por celos sentimentales. Estas afirmaciones no cuentan con pruebas verificadas y ninguna investigación médica ha confirmado que prácticas sobrenaturales estuvieran relacionadas con el fallecimiento.
Ante la incertidumbre, los familiares interrumpieron los preparativos del entierro y trasladaron nuevamente el cuerpo al sector Gurabo. Hasta el momento, no existe confirmación médica del supuesto movimiento de los dedos ni evidencia que contradiga oficialmente el fallecimiento. El caso refleja el dolor de una familia que busca explicaciones ante una pérdida inesperada
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