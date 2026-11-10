Una situación que ha causado asombro y controversia se registró en Gurabo, Santiago, donde familiares de Anayerli Vargas Polanco, de 26 años, se opusieron a su sepultura después de que surgiera la versión de que la joven había movido los dedos cuando su madre le tocó una mano. El caso ha despertado numerosas reacciones y llegó a ser reseñado por el programa internacional Primer Impacto, de Univision.

Según los reportes, la joven había sido declarada fallecida por neumonía en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez. Sin embargo, algunos familiares expresaron dudas sobre su muerte y señalaron que, horas después del fallecimiento, su cuerpo aparentemente no presentaba la rigidez que esperaban observar.

La controversia aumentó cuando parientes atribuyeron lo sucedido a un supuesto trabajo de hechicería que, según sus creencias, estaría relacionado con Haití y motivado por celos sentimentales. Estas afirmaciones no cuentan con pruebas verificadas y ninguna investigación médica ha confirmado que prácticas sobrenaturales estuvieran relacionadas con el fallecimiento.