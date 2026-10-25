Lula da Silva ganó y asumirá un cuarto mandato en Brasil

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró la reelección y se convirtió en el primer presidente en ganar una segunda vuelta tras perder la primera contienda
Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro en el balotaje y logró la reelección en Brasil
Lula da Silva logró este domingo un hito inédito desde el retorno de la democracia en Brasil: ganar un balotaje después de haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta. El presidente derrotó al candidato liberal Flávio Bolsonaro y consiguió así un cuarto mandato no consecutivo, una marca que ningún otro mandatario había alcanzado en la historia del gigante sudamericano
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