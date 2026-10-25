Designan tribunal para nuevo juicio del Jet Set tras cambio de calificación a homicidio voluntario con dolo eventual



Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá el nuevo juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, tras cambiar la calificación de los hechos de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual.





El órgano judicial estará presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, quien dictará auto de fijación de audiencia y citará a las partes para conocer incidentes y juicio, según las informaciones divulgadas por por el abogado Félix Portes.





La asignación del tribunal se produce luego de que el pasado 16 de octubre el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, acogiera la petición de modificar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los Espaillat.