MAO CERRANDO CICLO PROCURADURIA DE VALVERDE

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​La Fiscalía del Distrito Judicial de Valverde desvinculo Juany Rodríguez Gómez, quién se desempeñaba como abogada asistente de los fiscales (Abogada 1) en la Unidad de Atención a la Violencia de Género de esta demarcación.



​Recordamos que Rodríguez Gómez formaba parte del círculo cercano del exfiscal titular de esta provincia, Nelson Rodríguez, quién fue suspendido por supuesta irregularidades que cometió como fiscal. Ambos (Nelson y Juany) estuvieron vinculados a una trama procesal en perjuicio de la nombrada Rebeca Contreras.



​Dicho proceso motivó una exhaustiva investigación por parte de la Inspectoría General de la Procuraduría, la cual culminó en su momento con la destitución del entonces fiscal titular, la posterior absolución de la secretaria involucrada y la demanda de Contreras a los exfuncionarios, lo cual fue acogida y le vendrán ese proceso en lo adelante a esos dos angelitos