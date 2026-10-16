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Santo Domingo. – El Ministerio Público afirmó que está preparado para presentar nuevamente su acusación contra Antonio y Maribel Espaillat, luego de que el juez Franny González variara la calificación jurídica del caso Jet Set a homicidio voluntario y golpes y heridas voluntarios por dolo eventual.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, dijo que respeta la decisión judicial y que el órgano acusador probará los hechos en el nuevo juicio. También agradeció que el magistrado reconociera la solidez del expediente, según indicó.El expediente incluye 84 testigos

De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría General de la República, la acusación consta de 156 páginas e incluye 84 testigos, además de peritajes de ingeniería sismorresistente y patológica.

Camacho señaló que el Ministerio Público atribuye el desplome del techo a una sobrecarga. Según los peritos presentados por la acusación, se añadieron equipos de climatización, tinacos, casetas, sistemas de sonido, luces y varias capas de fino sin calcular adecuadamente el peso que soportaría la estructura.

El derrumbe ocurrió la noche del 8 de abril de 2025. Murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas.

El juicio comenzará de nuevo ante un tribunal colegiado

Tras el cambio de calificación jurídica, el expediente será enviado a la Coordinación de los Juzgados de Primera Instancia para que se sortee el tribunal colegiado que conocerá el caso. Ese tribunal deberá convocar a una nueva audiencia y recibir otra vez las pruebas.

Camacho aseguró que el Ministerio Público está listo para esa etapa. La variación de la calificación jurídica no constituye una condena: el tribunal que resulte apoderado deberá conocer el proceso y determinar las responsabilidades.