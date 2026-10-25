Fallece Darlyn Fernández, integrante de la agrupación típica Nexo





La agrupación típica Nexos, a través de su cuenta oficial de Instagram, informó con profundo pesar el fallecimiento del músico Darlyn Fernández, a quien describió como un hijo de San José de las Matas (Sajoma) y un miembro muy querido de la familia Nexo Muzic.





A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la agrupación expresó su tristeza por la pérdida del joven acordeonista de 25 años, ocurrida hoy domingo.





El deceso del joven músico, se produjo, mientras se trasladaba de Miramar a Orlando, Florida, tras una presentación artística. En el comunicado no precisaron las causas.









En la publicación, los integrantes de Nexos también extendieron sus condolencias a los familiares del fallecido, en especial a las familias Fernández y Payamps, así como a sus seguidores y fanáticos.









“Como muchos sabemos, él era un ser humano excepcional, siempre alegre y positivo, y más cuando se trataba de su música y trabajo”, manifestó la agrupación al recordar las cualidades personales y profesionales de Fernández.



