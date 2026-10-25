Cerveceros vencen 3-2 a los Rays y toman ventaja en el Juego 1 de la Serie Mundial

Christian Yelich lideró el ataque de Milwaukee, Jacob Misiorowski lanzó cinco entradas de calidad y Trevor Megill consiguió un angustioso salvamento para asegurar el triunfo.

MILWAUKEE. — Los Cerveceros de Milwaukee iniciaron con buen pie la Serie Mundial 2026 al derrotar 3-2 a los Rays de Tampa Bay en el primer partido del Clásico de Otoño, celebrado la noche del viernes en el American Family Field.

Ante una afición que esperaba este momento desde hace décadas, Milwaukee aprovechó una ofensiva temprana y el trabajo de su cuerpo de lanzadores para tomar ventaja en la serie.

Christian Yelich fue una de las figuras del encuentro al conectar un triple remolcador en la primera entrada, con el que Jackson Chourio anotó la primera carrera del partido. Posteriormente, William Contreras conectó un sencillo productor para ampliar la ventaja a 2-0.

Los Cerveceros continuaron presionando desde temprano y aprovecharon el respaldo de sus seguidores para marcar el ritmo de un encuentro que se caracterizó por el buen trabajo defensivo y el dominio de los lanzadores.

El abridor Jacob Misiorowski respondió a las expectativas al completar cinco entradas, en las que permit