Lamentable....Falleció la actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz "La Colorá" luego de enfrentar durante un tiempo un cáncer que la mantuvo en cama.

La actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz falleció este miércoles, luego de enfrentar durante un tiempo un cáncer que la mantuvo en cama. La información fue confirmada por sus familiares.



En la televisión desarrolló una amplia carrera como presentadora. Laboró en Antena Latina, donde formó parte de los programas Rincón Paraíso y El Bachatón. Posteriormente creó Elizabeth Light, espacio del que fue conductora y productora. También fue coanimadora del programa radial A Toa con Mamá, transmitido por Rumba FM.



Además, es fundadora de La Colorá Films, empresa dedicada a la producción audiovisual.



En el ámbito personal, estaba casada con el empresario ecuatoriano Francisco Javier Carrillo, propietario de una empresa de call center, con quien ha desarrollado diversos proyectos empresariales. La pareja tiene una hija, Miranda. Elizabeth también es madre de Andrés Alfonso, fruto de una relación anterior con el cineasta Alfonso Rodríguez .