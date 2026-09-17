Abogado de Karen Yapoort confirmó se encuentran en la etapa final proceso de divorcio por mutuo consentimiento.



El abogado Alberto Fiallo confirmó este miércoles que la comunicadora Karen Yapoort y el expelotero



Fiallo ofreció las declaraciones a su llegada a la Fiscalía de La Romana, donde acompañó a Yapoort, quien fue requerida por el Ministerio Público en relación con los hechos ocurridos hace aproximadamente dos semanas.



La comunicadora llegó al lugar bajo un amplio dispositivo de seguridad y no ofreció declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en los alrededores.



El abogado explicó que tanto Yapoort como Encarnación están de acuerdo con que la separación se formalice mediante un proceso de mutuo consentimiento.



“Nosotros le estamos dando ya los últimos detalles al divorcio, al acuerdo de divorcio por mutuo consentimiento. O sea que sí, él está presto a que esto sea una cuestión que termine por mutuo consentimiento”, declaró Fiallo.

Yapoort comparece ante la Fiscalía



La presencia de Yapoort en la Fiscalía de La Romana se produjo mientras continúa el proceso relacionado con los acontecimientos registrados semanas atrás en esa provincia.



A su llegada y posteriormente a su salida, la comunicadora mantuvo silencio ante las preguntas de los periodistas.



Vestida de negro y acompañada por un dispositivo de seguridad, Yapoort saludó discretamente a los miembros de la prensa que aguardaban en las inmediaciones de la Fiscalía.



El despliegue de seguridad y la presencia de varios vehículos de alta gama también llamaron la atención de quienes se encontraban en los alrededores del recinto. El abogado Alberto Fiallo confirmó este miércoles que la comunicadora Karen Yapoort y el expelotero Edwin Encarnación se encuentran en la etapa final de un proceso de divorcio por mutuo consentimiento.Fiallo ofreció las declaraciones a su llegada a la Fiscalía de La Romana, donde acompañó a Yapoort, quien fue requerida por el Ministerio Público en relación con los hechos ocurridos hace aproximadamente dos semanas.La comunicadora llegó al lugar bajo un amplio dispositivo de seguridad y no ofreció declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en los alrededores.El abogado explicó que tanto Yapoort como Encarnación están de acuerdo con que la separación se formalice mediante un proceso de mutuo consentimiento.“Nosotros le estamos dando ya los últimos detalles al divorcio, al acuerdo de divorcio por mutuo consentimiento. O sea que sí, él está presto a que esto sea una cuestión que termine por mutuo consentimiento”, declaró Fiallo.Yapoort comparece ante la FiscalíaLa presencia de Yapoort en la Fiscalía de La Romana se produjo mientras continúa el proceso relacionado con los acontecimientos registrados semanas atrás en esa provincia.A su llegada y posteriormente a su salida, la comunicadora mantuvo silencio ante las preguntas de los periodistas.Vestida de negro y acompañada por un dispositivo de seguridad, Yapoort saludó discretamente a los miembros de la prensa que aguardaban en las inmediaciones de la Fiscalía.El despliegue de seguridad y la presencia de varios vehículos de alta gama también llamaron la atención de quienes se encontraban en los alrededores del recinto.



Abogado descarta presencia de Yapoort en la escena



Fiallo también aprovechó su intervención para aclarar que Yapoort no se encontraba en la escena donde se produjo el conflicto, con lo que rechazó versiones que habían circulado previamente en redes sociales.



El jurista no ofreció mayores detalles sobre el proceso ni sobre las condiciones del acuerdo de divorcio, más allá de confirmar que las partes trabajan en los últimos aspectos para concretarlo.

Un proceso por mutuo consentimiento



El divorcio por mutuo consentimiento implica que ambos cónyuges están de acuerdo con poner fin al matrimonio y establecen las condiciones correspondientes para formalizar la separación ante las autoridades competentes.



En este caso, la confirmación del abogado constituye el primer señalamiento público de que Yapoort y Encarnación avanzan hacia la formalización de su separación, luego de años de matrimonio y de haber formado una familia. Fuente el Dia