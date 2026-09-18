Marileidy Paulino cierra su año perfecto con victoria en el Athlos de Londres



La reina de los 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino, volvió a dictar cátedra en la pista al imponerse con firmeza en Athlos London 2026 tras detener el cronómetro en 48.73 segundos.





Paulino cruzó la meta con solvencia para superar en un vibrante cierre a la noruega Henriette Jaeger (segunda con 48.78s, nuevo récord nacional para su país) y a la jamaicana Nickisha Pryce (tercera con 49.39s).

Con esta nueva victoria por debajo de los 49 segundos, Paulino suma ya 15 competencias oficiales en su carrera bajando de ese umbral histórico.





Con este registro, empata en la cima de todos los tiempos a la mítica atleta alemana Marita Koch, consolidándose como la corredora activa con más carreras sub-49 y una de las dos más consistentes de la historia del atletismo mundial.

AP