Caminero dispara jonrón de oro y sella el boleto de los Rays a la postemporada

Cuando los Rays se reunieron en el clubhouse de visitantes del Busch Stadium antes de su duelo del Día Inaugural contra los Cardenales, nadie parecía esperar demasiado de ellos.

Nadie, excepto ellos mismos.

Considerados ampliamente como favoritos para terminar últimos en el Este de la Liga Americana después de un par de temporadas decepcionantes y una típica temporada muerta de Tampa Bay, los Rays sintieron desde el principio que iban a ser más competitivos de lo previsto. Creían que había demasiado talento en su roster y demasiada química dentro del clubhouse como para desvanecerse como lo hicieron en los dos años anteriores.

— MLB (@MLB) September 12, 2026

El presidente de operaciones de béisbol, Erik Neander, expresó esos sentimientos en un inusual discurso de pretemporada al equipo en San Luis.

“Fue sincero. Simplemente compartí un mensaje en el que creíamos. Eso fue todo”, dijo Neander. “No lo hago todos los años, pero sentí que era importante que lo supieran”.

La noche del viernes, una temporada que comenzó con discursos llenos de confianza dio paso a las duchas de champaña. Con una victoria por 3-1 sobre los Astros en el Tropicana Field, coronada por el 40mo jonrón de la temporada del dominicano Junior Caminero, un electrizante batazo para dejar tendido al rival que aterrizó en las gradas del jardín izquierdo, los Rays, líderes de la Liga Americana, se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en asegurar un lugar en la postemporada.

¿Ahora sí creen en ellos?

“Quizás pensaron que yo era un idiota, pero realmente creíamos que este equipo estaba mucho más cerca de los otros cuatro equipos [del Este de la Liga Americana] de lo que ciertamente pensaba el público”, dijo Neander. “Sin importar lo que suceda de aquí en adelante, han demostrado que estábamos en lo correcto”.

Los Rays todavía tienen objetivos más grandes, principalmente mantener a raya a los Yankees y los Medias Rojas para conquistar su primer título del Este de la Liga Americana desde el 2021 y llegar lejos en octubre después de tres eliminaciones tempranas consecutivas entre el 2021 y el 2023. Pero ya aseguraron un lugar en los playoffs por 10ma vez en la historia de la franquicia y por primera vez desde el 2023.

Los Rays han dicho con frecuencia que hacen su mejor trabajo cuando se espera poco de ellos. Esta temporada aporta más evidencia a favor de ese argumento, aunque ellos mismos confiaban mucho más en sus posibilidades que las proyecciones y predicciones disponibles públicamente.

“Creo que eso nos dio mucha confianza al saber cuál era la postura de Erik, de la gerencia y de este cuerpo técnico. Creo que eso es fantástico para los jugadores”, dijo el abridor Nick Martinez, quien ha tenido un impacto incalculable tanto en el montículo como en el clubhouse desde que firmó con los Rays en febrero. “Y ellos, desde el principio, esperaban que ganáramos y que fuéramos un buen equipo. Creo que eso nos encaminó en la dirección correcta”.

Los Rays (88-59) tienen una ventaja de 3.5 juegos sobre los Yankees en la división, con 15 encuentros por disputar, incluidos cuatro en el Yankee Stadium para comenzar la última semana de la temporada. Pero si la campaña terminara hoy, Tampa Bay sería el primer sembrado de la Liga Americana.

“No tenemos la oportunidad de relajarnos y conformarnos con dónde estamos. Tenemos que mantenernos enfocados y queremos ganar el Este de la Liga Americana”, dijo el abridor Drew Rasmussen. “De eso se trata, así que tenemos que hacer nuestro trabajo todos los días”.

Nadie puede discutir que no se han ganado su lugar en la postemporada. Los Rays han pasado 116 días como líderes del Este de la Liga Americana y han tenido el mejor récord del Joven Circuito durante 115 días, una marca de la franquicia que sigue aumentando.

“Ha sido muy divertido formar parte de este equipo, eso es seguro. Me refiero a la manera en que han creado esa química desde los entrenamientos primaverales y a lo largo de toda la temporada”, dijo el manager Kevin Cash. “Es un placer estar con ellos. Es un equipo al que realmente resulta fácil apoyar”.

Y es un equipo notablemente bien construido, aunque nadie más parecía darse cuenta de ello durante los Entrenamientos Primaverales.

La parte alta de su alineación está repleta de talento, encabezada por Caminero, candidato al JMV de la Liga Americana, y el eternamente subestimado Yandy Díaz. La parte baja del orden al bate es una combinación implacable de bateo de contacto y velocidad, ambas cualidades personificadas por Chandler Simpson. Con Rasmussen al frente de la rotación y el cerrador Bryan Baker, convocado al Juego de Estrellas, en la parte final del bullpen, el cuerpo de lanzadores de Tampa Bay ha sido uno de los mejores del béisbol.

Neander y la gerencia de los Rays reforzaron el roster con tres incorporaciones clave en la Fecha Límite de Cambios: el receptor Liam Hicks, el abridor Freddy Peralta y el relevista Tyler Wells. Y sus adquisiciones menos promocionadas también han hecho aportes importantes, como el cuadrangular con el que Victor Mesa Jr. empató el juego en el quinto inning del partido en que aseguraron su clasificación la noche del viernes.

También se han beneficiado enormemente de su regreso a un reconstruido Tropicana Field, su estadio techado, después de que los daños causados por el huracán Milton los obligaran a disputar la temporada pasada al aire libre en el George M. Steinbrenner Field de Tampa. Eso hizo aún más significativo asegurar la clasificación en casa, algo que no conseguían desde el 2021.

Y la camaradería que los Rays percibieron desde los entrenamientos primaverales se ha mantenido durante toda la temporada, generando positivismo y una forma desinteresada de jugar.

“Creo que existe una correlación directa entre el tipo de clubhouse que tienes y la manera en que los muchachos juegan en el terreno. Hombre, jugamos los unos por los otros”, dijo Martínez. “Hemos estado jugando los unos por los otros desde el comienzo de la temporada, incluso durante los días más duros del verano”.