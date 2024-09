Maná no se puso con tintas medias a Nicky Jam. Su comunicado "no trabaja con racistas ni con personas que van en contra de los derechos de los latinos

Maná no se puso con tintas medias y tras publicar un contundente mensaje en sus redes sociales señalando que “no trabaja con racistas”, anunció el retiro de la colaboración que el grupo había realizado con el reguetonero Nicky Jam , todo esto luego de que el artista nacido en Estados Unidos pero de ascendencia puertorriqueña cantara su apoyo a Donald Trump, en medio de un mitín en Las Vegas, esta semana.“Maná no trabaja con racistas ni con personas que van en contra de los derechos de los latinos. Por eso hemos decidido eliminar nuestra colaboración con Nicky Jam de todas las plataformas”, explicó la banda de pop rock latino que cumplió 38 años de trayectoria este 2024.El grupo mexicano explicó así la decisión de retirar la canción De pies a cabeza, en una nueva versión del icónico tema, que habían acabado de lanzar con Nicky Jam. “Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente”, manifestaron los integrantes de la banda.Nicky Jam sigue en el ojo del huracán señalado como “traidor” por parte de un sector de la comunidad latina y migrante en Estados Unidos que siente que las posiciones racistas y xenófobas de Donald Trump ponen en riesgo a miles de familias. Además, el cantante fue objeto de burlas esta semana pues en medio del mitín en el que anunció su voto, el expresidente ni siquiera tenía idea de quién se trataba y en medio de la presentación, aseguró que Nicky Jam estaba “buenísima”. “La superestrella latina Nicky Jam. ¿Conocen a Nicky? ¡Está buenísima!”, dijo Trump ante la multitud. Luego, preguntó: “¿Ella dónde está?”.Ante el murmullo del público y en medio de semejante momento tan incómodo, el reguetonero de 43 años le manifestó que era un honor conocerlo y que “lo necesitaban de vuelta”.Nicky Jam es el tercer reguetonero latino en apoyar públicamente al candidato republicano. Sus colegas Anuel AA y Justin Quiles, también puertorriqueños, habían mostrado su respaldo en un mitin de Pensilvania a finales de agosto, sumándose a los esfuerzos de Trump por captar el voto latino de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.Por otra parte, el reguetonero todavía no se ha referido a la reacción que provocó entre los miembros de la agrupación Maná y sobre el retiro de la canción de las plataformas.En cuanto a la reacción de la gente, la posición de la banda mexicana causó dividió opiniones. “Siempre congruentes los quiero y respeto mucho”, “por eso son mi grupo favorito”, “gracias por defender sus valores”, fueron algunos de los comentarios a favor, mientras que otros cuestionaron si no estaban transgrediendo la “libertad de expresión” al “castigar” la posición política de Nicky Jam.