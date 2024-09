Cuando "la vanidad pudo más"...Crazy Design a Sandra Berrocal "tu mundo de fantasía que vives no te dejo concentrarte".

Crazy Design y Sandra Berrocal viven un nuevo capítulo de su pública relación sentimental. Esta vez lo revela el propio intérprete urbano: "He tomado la decisión de separarme definitivamente de mi esposa".



En un post en Instagram publicado este sábado, el cantante comienza anotando: “Quiero compartir algo muy personal y doloroso".



A seguidas expone: "Después de 10 meses de reflexión y entendimiento mutuo" tomó la decisión de la separación de Sandra Leticia Berrocal, con quien procreó dos hijos.



Crazy Design sostuvo que hizo "hasta lo que no pude para salvar mi matrimonio, pero tu mundo de fantasía que vives no te dejo concentrarte".



A la altura de esa parte del comunicado agregó que "la vanidad pudo más", aunque no detalló sobre ese sentir ante ella, finalizando con la frase de que "la mentira se aprovecha cuando la verdad es muda".



En su larga reflexión, el intérprete comentó que la decisión no fue fácil de tomar, pero siente que ya "no somos la misma pareja que éramos" y el cambio es notable.



"Hemos cambiado y lo que antes era amor y atención se ha nublado por las desavenencias que han surgido entre nosotros".



A seguidas añade: "Yo como hombre y tú cómo mujer merecemos algo mejor, y he llegado a un punto en el que ya no puedo seguir aguantando más".



Según sus palabras, sacrificó mucho en su vida, "incluso mi relación con mi madre, y familiares y ya no puedo continuar así".



El alejarse de su propia madre, afirmó, "me ha marcado profundamente", lamentando que "el dolor y la tristeza que he sentido al distanciarme de seres queridos con el fin de preservar una relación que ya no es saludable".



A la vez, "deseo pedir perdón públicamente a mi madre y a mi familia y amigos por haberme desentendido de ellos y no darle su puesto en este proceso".



Su aclaración: "No hago esto buscando atención o sonido; simplemente quiero poner un punto final a esta linda historia".



El artista espera que ambos "podamos encontrar la paz y el camino hacia un futuro mejor”.



Recalcó en la incertidumbre en cada paso y reconoce sus errores "y las consecuencias de mis decisiones".



A Sandra Berrocal le agradeció que "siendo un simple muchacho me convertiste en un verdadero hombre y me gané el puesto de un padre para tus hijas".



Más adelante añade: "Te voy agradecer eso siempre porque me hiciste tener responsabilidades siendo un joven sin ningún tipo de conocimiento de lo que es un hogar y me siento más que orgulloso de formar un hogar".