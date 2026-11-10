Joven de 22 años pierde la vida tras supuestamente caer de un edificio en la avenida Jacobo Majluta.

Shainy Pinedas Valdez, de 22 años, conocida cariñosamente como «Shini» y «La Salonera», falleció durante el pasado fin de semana en un hecho ocurrido en Santo Domingo Norte.

La joven, residente en Los Guaricanos, presuntamente se encontraba en un apartamento colaborando con una prima que realizaba una mudanza, cuando ocurrió una caída desde el cuarto nivel del inmueble.

Hasta ahora, no se han establecido oficialmente las circunstancias que rodearon el suceso ni las causas que lo provocaron.