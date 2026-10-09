¿Qué ocurrió con Oscar Belgal, el dominicano herido por un agente del ICE en Nueva York?

Nueva York.– El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) identificó como Oscar Belgal al dominicano herido por disparos de un agente migratorio durante un operativo en Nueva York.

El incidente ocurrió el jueves en Marble Hill, al norte de Manhattan, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron ejecutar una orden de arrestoBelgal se encontraba dentro de un vehículo junto con un niño de cinco años. El menor no sufrió lesiones.

Un agente federal realizó siete disparos, según informó la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch. Uno de los proyectiles alcanzó al dominicano de manera superficial en el cuello.

Agentes de la Policía de Nueva York lo trasladaron a un hospital. Posteriormente, las autoridades migratorias lo llevaron a un centro de detención fuera del estado.

DHS sostiene que utilizó el vehículo contra los agentes

El DHS afirmó que Belgal se negó a salir del automóvil y aceleró hacia los funcionarios que participaban en el operativo.

Marcos Charles, funcionario de ICE, sostuvo que el conductor impactó dos vehículos oficiales y dirigió el automóvil hacia varios agentes. Esta versión forma parte de la investigación y no constituye una conclusión judicial.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que los agentes desconocían la presencia del niño cuando abrieron fuego.

La agencia también vinculó a Belgal con la organización Trinitarios y alegó que tiene antecedentes penales y un historial de evasión.

Registros judiciales citados por Reuters indican que el dominicano se declaró culpable en 2025 de hurto mayor en cuarto grado y recibió cinco años de libertad condicional. También enfrenta un proceso por venta de sustancias controladas, cargo por el cual se declaró no culpable.

Las demás afirmaciones del DHS sobre sus supuestos vínculos y su conducta durante el operativo permanecen como señalamientos de la agencia.

Mamdani cuestiona actuación del ICE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el tiroteo como indignante y cuestionó la forma en que los agentes realizaron la operación.

Mamdani señaló que los funcionarios vestían chalecos de construcción, utilizaban máscaras y portaban armas. Afirmó que esa apariencia dificultaba que los residentes pudieran identificarlos como agentes federales.

También acusó al ICE de generar temor y perjudicar la seguridad pública de la ciudad.

El DHS respondió que el alcalde difundió informaciones falsas y criticó las políticas de ciudad santuario. Estas normas limitan la cooperación de las autoridades municipales con las agencias federales de inmigración.

El incidente provocó protestas y renovó los reclamos para que las autoridades publiquen los videos de las cámaras corporales y aclaren las circunstancias de los disparos.

El DHS y el FBI mantienen abiertas sus respectivas investigaciones.

Con contenido de EFE