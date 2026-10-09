Freestyle de Bulin 47 se convierte en fenómeno viral

Santo Domingo.– Un encuentro espontáneo frente a un restaurante en España convirtió a Bulin 47 en protagonista de una de las tendencias digitales del momento.

El artista urbano dominicano improvisó junto al freestyler y creador de contenido Kevin Wai, quien se acercó con una bocina mientras sonaba una base de dembow.

Bulin detuvo su paso, respondió con varias rimas y acompañó la improvisación con un baile que llamó la atención de los usuarios.

La frase “ya todos me conocen, soy Bulin 47” se convirtió en el fragmento más reconocido del video.

El contenido acumula millones de reproducciones en TikTok, Instagram y otras plataformas. Su alcance ya supera el público dominicano y circula en cuentas internacionales.

Inteligencia artificial amplía la tendencia

El video original impulsó una ola de versiones creadas con herramientas de inteligencia artificial.

Los montajes sustituyen digitalmente el rostro de Bulin 47 por el de deportistas, políticos, personajes animados y otras figuras conocidas. Las ediciones conservan sus movimientos, baile y voz.

Entre las versiones más compartidas figuran videos que recrean la escena con Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

También circulan montajes con el presidente colombiano Gustavo Petro y personajes de memes, entre ellos Calamardo Guapo.

Estos videos son creaciones digitales realizadas por usuarios y no implican necesariamente la participación o autorización de las figuras representadas.

Bulin 47 agradece el respaldo

El alcance de la improvisación también generó versiones vinculadas con personalidades dominicanas como el empresario Juan Roberto y el comunicador Monchy Cadena.

Ante la difusión nacional e internacional, Bulin 47 publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram.

“De hoy hasta diciembre es el Día de Bulin”, expresó el intérprete al reaccionar al éxito del contenido.

El episodio muestra cómo una escena grabada fuera de un escenario puede transformarse rápidamente en un fenómeno global mediante las redes sociales, los memes y la inteligencia artificial.