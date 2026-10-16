Cerveceros remontan ante los Dodgers y vuelven a la Serie Mundial tras 44 años

Santo Domingo. – Los Cerveceros de Milwaukee dieron vuelta a un marcador adverso de cuatro carreras y eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con la victoria 6-4, avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Ohtani puso a los Dodgers arriba 4-0 en el segundo inning con un cuadrangular de tres carreras. Fue su primer jonrón desde el 18 de agosto. Pero Milwaukee comenzó a descontar en el cuarto episodio y empató en el quinto, antes de tomar la delantera con un jonrón de Garrett Mitchell en el sexto.David Hamilton amplió la ventaja con otro cuadrangular en la novena entrada. Los Dodgers tuvieron oportunidades para empatar, pero dejaron corredores en posición de anotar y no lograron acercarse en el marcador.

Milwaukee acaba con la defensa del título de los Dodgers

La barrida dejó fuera a Los Ángeles, que buscaba su tercer título consecutivo. Los Dodgers habían ganado las Series Mundiales de 2024 y 2025, y no estarán en el Clásico de Otoño por primera vez desde que inició esa racha.

El resultado también marcó la revancha de Milwaukee, que el año pasado perdió ante los Dodgers en la Serie de Campeonato. Los Cerveceros esperarán ahora al ganador de la serie entre los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay.

“Más vale que lo comiencen a creer, vamos a la Serie Mundial y aquí estamos”, recordó el mánager Pat Murphy que le había dicho Christian Yelich al inicio de la temporada.