Julián Oro Duro: denuncian extorsión y exigencia de RD$3 millones para “bajarle el tono”. Su abogado visitó a Santiago en diligencias procesales, con el fin identificar a las personas.



El abogado del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo (Julián Oro Duro) reveló hoy que a su defendido le están exigiendo el pago de 3 millones de pesos por concepto de extorsión, para “bajarle el tono” a la denuncia de que supuestamente él habría mandado a matar a su esposa Zeneida Socorro Castillo.



Con tales fines, Simón visitó hoy a Santiago en diligencias procesales, con el fin identificar a las personas que se están dedicando a esa acción delictiva.



Declaró que la defensa del artista escogió en Santiago un equipo, coordinador por Víctor Báez, para determinar el nombe de la persona que se dedica a dañarr la imagen de su cliente.



“Estamos conformando un equipo para que se encargue de determinar quién es que se está encargando de dañar el honor y el dolor de Julián Oro Duro. Lo estoy diciendo porque ya tenemos la información de que hay alguien que está solicitando 3 millones de pesos para bajarle el tono”, dijo Simón.



Declaró que quien lo conoce sabe muy bien que él ni su cliente entran en ese tipo de composturas, razón por la que se están haciendo auxiliar de un equipo de profesionales, con los fines de determinar a los autores de la trama.



“Es hora de que se tome un caso como éste para que el juez se encargue de juzgar a los filibusteros y crápulas que usan los medios de comunicación para extorsionar”, precisó Simón.