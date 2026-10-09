Dictan un año de prisión preventiva contra acusado de matar a adolescente en Navarrete



La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso 12 meses de prisión preventiva a un hombre acusado de violar sexualmente y matar a una adolescente de 13 años, cuyo cuerpo habría sido arrojado al río Yaque del Norte, en el municipio de Navarrete.





Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, enfrenta un proceso judicial por la muerte de Yosnely Álvarez, de 13 años, y la presunta agresión sexual y física contra otra adolescente de 14 años.





El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, por disposición del juez José Rafael de Asís Burgos.