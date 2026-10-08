EE.UU. imputa con nuevos cargos a Maduro



Las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presunta conspiración para cometer tortura.





La nueva imputación, conocida este jueves, se refiere a la supuesta tortura de opositores políticos y ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en el país sudamericano, publica Reuters.





Según la acusación, citada por AP, el mandatario habría autorizado "el uso de la tortura contra personas específicas" y supervisado "un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política".





La acusación también alcanza a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran presos en EE.UU. desde que fueron secuestrados en enero pasado, cuando la Administración de Donald Trump atacó a Venezuela con una incursión militar.





Maduro y Flores ya enfrentaban cargos por narcotráfico. Con la nueva imputación, tanto el presidente venezolano como su esposa deberán responder ante la Justicia estadounidense por presuntas violaciones a los derechos humanos.





RT