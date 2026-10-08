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EE.UU. imputa con nuevos cargos a Maduro

by SOYDEMAO.COM Price: octubre 08, 2026

 


 


Las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presunta conspiración para cometer tortura.


La nueva imputación, conocida este jueves, se refiere a la supuesta tortura de opositores políticos y ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en el país sudamericano, publica Reuters.


Según la acusación, citada por AP, el mandatario habría autorizado "el uso de la tortura contra personas específicas" y supervisado "un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política".


La acusación también alcanza a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran presos en EE.UU. desde que fueron secuestrados en enero pasado, cuando la Administración de Donald Trump atacó a Venezuela con una incursión militar.


Maduro y Flores ya enfrentaban cargos por narcotráfico. Con la nueva imputación, tanto el presidente venezolano como su esposa deberán responder ante la Justicia estadounidense por presuntas violaciones a los derechos humanos.


RT

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