Judge, Soto, Ohtani y cuando las cosas no salen como se esperaban

El año pasado el Capitán Yankee se unió a Babe Ruth, Sammy Sosa y Mark McGwire como los únicos cuatro hombres con cuatro campañas de al menos 50 cuadrangulares. No obstante los magníficos números de Car Raleigh, El Juez conquistó su tercer premio MVP, los tres en sus últimas cuatro temporadas.

Nadie dudaba que en el 2026 este toletero le pasaría a Ruth, Sosa y McGwire y se quedaría en solitario con el récord de más campañas de 50 tetrabases e iría sin muchos inconvenientes por su cuarto premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Todo iba a pedir de boca (17 jonrones, 38 producidas) hasta que se le rompió una costilla en una jugada defensiva. Esa lesión lo sacó de acción por más de tres meses, retornando al jardín derecho del Yankee Stadium tres meses y una semana después.

Desde que fue llamado a las Mayores en el 2018 Juan Soto ha sido uno de los jugadores más saludables y talentosos del negocio. Con todo y estar inhabilitado en el 2019 y 2021 se las arregló para accionar en 150 y 151 encuentros en esas temporadas. Los siguientes cuatro años, aunque participó en tres equipos diferentes, jugó en al menos 153 encuentros cada estación y en el 2023 estuvo en el terreno los 162 juegos.

En el 2025 batalló con el peso del contrato más voluminoso del negocio. A pesar de un arranque lento se las arregló para poner unos números magníficos y se unió a Ted Williams como los únicos jugadores con cinco campañas seguidas de 25 jonrones, 100 remolcadas, 100 anotadas y 125 bases por bolas. Esta temporada se ha visto limitado a solo 95 encuentros y sus pantorrillas lo han llevado dos veces a la lista de lesionados.

Shohei Ohtani ha ganado cuatro MVP desde el 2021. El año pasado se convirtió en el único jugador con dos premios de Jugador Más Valioso en cada liga. Había pegado 50 jonrones en cada una de sus últimas dos campañas, incluyendo el histórico 50-50 tras la firma del jugoso contrato de 700 millones.

Este miércoles El Fenómeno fue colocado en la lista de lesionados por 15 días (bíceps); además ha estado batallando con molestias en la rodilla que lo limitaron a 14 salidas (8-2 1.79) y no lanza desde el 3 de julio. Sus registros ofensivos en 134 juegos (.277-30-80, 11 robos) han sido inferiores a las campañas pasadas y a los exhibidos este año por Peter Crown-Armstrong (.281-41-97, 36 robos y el mejor WAR de MLB, 8.9) y Kile Schwarber, sobre todo los números del toletero de los Cubs (Armstrong), que para mi debe ser el MVP de la Liga Nacional.