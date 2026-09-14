. MEDIO AMBIENTE ACUSA A JUNTA DE REGANTES Y AGRICULTURA DE OCULTAR DATOS DE PRODUCTORES QUE QUEMAN TALLOS DE ARROZ









Por César Gutiérrez





BOCA DE MAO, VALVERDE.– La directora provincial de Medio Ambiente, licenciada Deisy Aquino, acusó este lunes a la Junta de Regantes y al Ministerio de Agricultura de no suministrar información sobre los productores arroceros que realizan quemas de tallos de arroz en la provincia.





Durante una rueda de prensa realizada en la oficina provincial de Medio Ambiente, ubicada en Boca de Mao, Aquino expresó preocupación por la persistencia de esta práctica, al advertir que afecta la calidad del aire, representa un riesgo para la salud y genera contaminación en las comunidades cercanas a las zonas arroceras.





La funcionaria reclamó mayor colaboración de las instituciones vinculadas al sector agrícola para identificar a los responsables y aplicar las medidas legales correspondientes.





“Basta de paños tibios con los que violan la ley”, enfatizó Aquino, al demandar una actuación más firme contra quienes continúan realizando la quema de residuos agrícolas.





La directora provincial sostuvo que el problema debe ser asumido como un asunto de salud pública y pidió poner fin a las acciones que, según afirmó, permiten que los infractores continúen realizando estas prácticas sin enfrentar las consecuencias establecidas por la ley.