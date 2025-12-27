Baní consternada por ataque armado que deja a madre y dos hijos en estado crítico



La comunidad de Villa Fundación, en Baní, vive momentos de consternación tras un ataque armado ocurrido la noche del miércoles 24 de diciembre, en el que una mujer y sus dos hijos menores de edad resultaron gravemente heridos, presuntamente a manos de un agente activo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).





Las víctimas fueron identificadas como Escarlen Melo y sus hijos, de 7 y 9 años, quienes permanecen ingresados bajo estricta supervisión médica. La madre recibe atenciones en el Hospital Nuestra Señora de Regla, mientras que los niños fueron referidos a un centro de salud privado debido a la gravedad de sus lesiones, uno de ellos en condición crítica.





De acuerdo con las informaciones preliminares, el agresor, Frandy Amador Feliz, expareja de Melo y quien no es el padre de los menores, disparó contra la familia dentro de su residencia ubicada en el barrio El Millón.





Luego del ataque, Amador Feliz habría intentado quitarse la vida y fue trasladado al hospital Pablo Pina, en San Cristóbal, donde permanece bajo custodia policial recibiendo atención médica.





La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género informó que prepara la solicitud de medidas de coerción en su contra por los cargos de intento de feminicidio y filicidio.