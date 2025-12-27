Donald Trump adelantó que él tendrá la última palabra sobre el acuerdo de paz para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que el plan de paz de 20 puntos negociado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania solo avanzará si cuenta con su aprobación.
“No tiene nada hasta que yo lo apruebe“, aclaró el mandatario estadounidense antes de la reunión de ambos líderes en territorio norteamericano y sumó: ”Así que veremos qué tiene”.
Tras una entrevista con el portal Politico, Trump habló en la antesala del encuentro está previsto entre Trump y Zelensky, el domingo en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, durante las vacaciones navideñas, con el objetivo de analizar el nuevo plan de paz que Kiev y Washington preparan para detener la guerra.
REUTERS
