NACIONALES Un lamentable hecho enluta a una familia tras un accidente de tránsito

Un lamentable hecho enluta a una familia tras un accidente de tránsito en el que un padre de familia perdió la vida. De acuerdo con los reportes preliminares, su esposa e hijos también se encontraban en el vehículo y resultaron con diversas lesiones, por lo que están recibiendo atención médica.