Un lamentable hecho enluta a una familia tras un accidente de tránsito en el que un padre de familia perdió la vida. De acuerdo con los reportes preliminares, su esposa e hijos también se encontraban en el vehículo y resultaron con diversas lesiones, por lo que están recibiendo atención médica.
Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil, y deseamos una pronta recuperación a los heridos.
El hecho ocurrió en la carretera Nagua-Cabrera.
La víctima mortal fue identificada como Saulo Díaz Abreu (residente en la provincia de La Vega).
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