Los Dodgers devoran a los Bravos y avanzan por el tricampeonato





Tras venir de un desempeño a la ofensiva históricamente decepcionante en la postemporada pasada, el cubano Andy Pagés se fue sin conectar de hit a lo largo de los primeros dos partidos de la Serie Divisional de la Liga Nacional de este año. La pequeña muestra de siete turnos generó algunas preocupaciones, especialmente porque se perdió la mayor parte del último mes de la campaña regular debido a una fractura en la mano izquierda.

El dirigente Dave Roberts reconoció que el rendimiento de Pagés creó cierta causa de preocupación. Sin embargo, antes de que la serie se trasladara a Atlanta, Roberts reafirmó su confianza en el joven jardinero central, convocado por primera vez al Juego de Estrellas y quien se convirtió en una pieza fundamental de la alineación de los bicampeones esta temporada.

"Tengo fe en él", dijo Roberts. "Creo que para que nosotros ganemos la Serie Mundial este año, necesitaremos que él sea una parte activa de nuestro equipo".

La fe de Roberts fue recompensada cuando Pagés respondió con un sencillo productor de dos carreras en la séptima entrada del Juego 4 de la SDLN la noche del miércoles, impulsando las carreras decisivas en el triunfo de los Dodgers por 4-1 sobre los Bravos que selló su boleto a una tercera participación consecutiva en la SCLN

Ángeles ha ganado sus últimos cinco encuentros de postemporada como visitantes desde el Juego 2 de la Serie Mundial del 2025, empatando un récord de la franquicia. Llevan marca de 10-1 en sus últimos 11 juegos de playoffs en la ruta y de 14-3 en sus últimos 17.

Buscando el quinto tricampeonato en la historia de la Serie Mundial, los Dodgers han avanzado a la siguiente fase en la defensa de su título. Llevan tres victorias y les faltan ocho para alcanzar su objetivo final.

El sencillo oportuno de Pagés fue el primer — y único — imparable de los Dodgers en 20 visitas al plato con corredores en posición de anotar en la SDLN. En todas las series de postemporada al mejor de cinco o más largas, ningún equipo se había quedado sin hits en dichas situaciones y de todas maneras ganado la serie.

El año pasado, el OPS de .211 de Pagés fue el peor para cualquier jugador que hubiera agotado al menos 50 turnos en una misma postemporada. Ese bajo rendimiento resultó en que fuera enviado a la banca y sacado de la alineación titular a partir del Juego 5 de la Serie Mundial.

Con el Juego 4 del miércoles empatado 1-1 en el séptimo episodio, Pagés conectó el gran batazo luego de que los Dodgers llenaran las bases contra el abridor de los Bravos, Tyler Mahle, y el relevista colombiano Didier Fuentes. El diestro venezolano Robert Suárez entró a enfrentar a Pagés, quien llevó la cuenta al máximo antes de pegar un imparable hacia el canal entre el jardín izquierdo y el central.

Los bicampeones jamás miraron hacia atrás tras el batazo que rompió el empate, con Max Muncy agregando más tarde una carrera del respiro con el 19no cuadrangular de su carrera en postemporada antes de que el puertorriqueño Edwin Díaz consiguiera el salvado en la novena entrada.

“Cada año en los playoffs, nunca es fácil. Éstos son los mejores equipos del béisbol, con los mejores cuerpos de pitcheo y las mejores ofensivas”, dijo Freddie Freeman en FS1. “Fue una gran serie, dos equipos realmente, realmente buenos enfrentándose, y pudimos salir adelante”

Tomado de MLB.com (Sonja Chen).