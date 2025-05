La comunicadora Ingrid Jorge respondió que esperará en su casa la notificación por sus declaraciones.

En la publicación Ingrid Jorge sostiene además que, «los videos están en posesión de más personas. Si se filtra no es mi responsabilidad», en referencia a alegados videos íntimos entre la funcionaria y la comunicadora Milagros Germán.



Sobre dichos rumores, La Tora se disculpó con ambas mujeres por las aseveraciones de su hija de quien aseguró no atiende sus consejos ni llamados, una situación que, según expresó, agrava el conflicto familiar.



«Lamentablemente mi hija no me escucha. Ingrid es una persona que desde que aparece una persona en la calle, que nunca le ha resuelto nada, que nunca ha hecho nada por ella, Ingrid se entrega en cuerpo y alma… Qué más yo puedo hacer y le pido excusas a Milagros Germán a Faride Raful por todo esto en nombre de nosotros.. porque todo esto fue un invento», expresó La Tora.



A estas declaraciones, Ingrid Jorge tampoco se quedó callada y alegó que su madre recibió una fuerte suma de dinero para que pidiera disculpas públicas por su hija.



«Como no bajé los videos, ni me declaré loca, tenía que justificar su pago acabando con mi credibilidad y la moral de una inocente. La Tora como el 99% de los periodistas, coge dinero para calumniar personas», publicó Ingrid en su red social, donde dijo el pago fue hecho por el magistrado Iván Féliz.



Contra Féliz, Jorge también sostiene alegatos de violaciones a menores y asegura tener pruebas, que no ha mostrado.