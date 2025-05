Ingrid Jorge “La Tora coge dinero para calumniar a las personas”

Con total responsabilidad. Si mi madre quiere que yo vaya al psiquiatra, si ella quiere que me declare loca, si mi madre quiere que me retracte de todo lo que he dicho… Que comience extirpando la sanguijuela de Priena Almonte de su vida.

Todo esto que ella hace se trata de dinero. Ivan feliz violador de niñas a través de Priena Almonte contacta a mi madre y le ofrece dinero para destruir a la señora Johana con la que he compartido pocas veces.

Cómo hago la denuncia y expongo a Ivan Feliz unas personas se contactan conmigo desde el extranjero y me mandan unos videos que son la@prueba de todo lo que digo. Lo que confirma que ciertamente Ivan feliz viola niñas victimas de trata.

Priena Almonte se enoja con la señora Johana porque está no accede a sus servicios. Pero lo que Priena no sabe es que la señora Jhoana vio todos los mensajes que Priena le mandaba a su esposo. Hasta fotos….. y por eso no pagó.

Almonte tiene demasiado tiempo contaminando la vida de mi madre. Si mi madre quiere que yo suelte, a mi madre que saque de su vida a esa asquerosa mujer que hasta un altar tiene en su casa.

Priena Almonte es una prostituta de los medios, o que me lo desmienta el director del gabinete social Tony Peña.