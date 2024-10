Guillermo Gómez denuncia MP habría pedido a su hijo Jochi acusar a Hugo Beras de recibir sobornos

Santo Domingo.-El periodista Guillermo Gómez, padre del empresario José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, denunció este domingo que horas antes de que se conociera la medida de coerción del caso operación Camaleón, supuestamente el

Ministerio Público le solicitó a su hijo que acusara al exdirector del Intrant, Hugo Beras, de haber recibido sobornos millonarios.

La denuncia fue realizada por el periodista en su programa Aeromundo, que se transmite por Color Visión, en donde afirmó que su hijo Jochi Gómez, quien se encuentra en prisión como medida de coerción por el caso Camaleón, se negó a aceptar la propuesta.

«El mismo día de que Jochi es citado para conocerse la medida de coerción fue convocado, es decir la medida era a las 2:00 de la tarde, y de su cárcel en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue trasladado a la Procuraduría General ante ese Ministerio Público y a las 12:30 pasa Jochi y sus abogados a esa reunión con el Ministerio Público y que ocurrió allí, que se le pide a Jochi que acuse a Hugo Beras, que lo acuse de haber recibido sobornos de millones y qué hizo Jochi, dijo que no hacia eso y que además él no podía hacer algo de esa naturaleza porque no ocurrió», manifestó Guillermo Gómez.