Antonio Marte sobre retiro de reforma fiscal: «Vamos a llorar lágrimas de sangre con esto»

Diversos legisladores dieron su parecer este martes sobre el retiro inmediato del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, de la agenda del Congreso Nacional.

Tal es el caso del senador Antonio Marte quien aseguró que «vamos a llorar lágrimas de sangre con esto».

«El gasto principalmente hay que reducirlo por completo, entonces aquí hay muchas empresas que no pagan, aquí hay muchos subsidios que se entregan a empresas que prácticamente hay que revisarlo», añadió.

Antonio Taveras Guzmán (Fuente externa)

Igual parecer tiene el legislador de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, quien entiende que «sin reforma es difícil tener un buen sistema de salud, sin reforma no vamos a transformar la Policía y la Seguridad Ciudadana, sin reforma no vamos a resolver el tema eléctrico».

Otro funcionario como Julito fulcar calculó que el Estado dejará de percibir miles de millones de pesos que pudo haber empleado en obras de bien social.

«Va a dejar de ingresar un dinero significo, estamos hablando alrededor de 110 mil millones de pesos», explicó.

Lamentaron además el escaso respaldo que recibió la propuesta gubernamental por parte de los diversos sectores.

Julito Fulcar

Se recuerda que el presidente Luis Abinader manifestó este sábado, en un mensaje a la nación, que siempre ha sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo, por lo que está procediendo a solicitar el retiro inmediato del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, de la agenda del Congreso Nacional.

En un emotivo y esperanzador mensaje al pueblo dominicano, el mandatario expresó que la voz del pueblo ha llegado hasta sus oídos, que escuchó sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones y ha sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado, y entiende que la propuesta de Ley de Modernización Fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada.

Luis Abinader

«Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja», expresó el mandatario.

También, agregó: «Leo los diarios, escucho la radio, veo la televisión, me reúno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país; y además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, alguien que como tú puede escuchar el ritmo colectivo de la inconformidad».

Sostuvo que “en el pasado, al compás de esos toques,defendí la democracia. Ahora también los siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual”.