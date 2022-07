Actriz Cynthia Klitbo denuncia formalmente a su ex novio Juan Vidal por presunto maltrato y en busca de 4 mil 500 dólares le adeuda.

Lo que algunos internautas han considerado como “celos” de la actriz mexicana Cynthia Klitbo por el romance que surgió en el reality ‘La casa de los famosos 2’ entre su exnovio, el actor dominicano radicado en México Juan Vidal, y la vedette cubana Niurka Marcos, se está tornando cada vez más serio. Y es que el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló este viernes que Klitbo formalizó una denuncia contra Vidal por violencia psicológica y en busca del pago de 4 mil 500 dólares que este le debe.



Klitbo se presentó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acompañada del influencer El Rey Grupero, quien también fuera pareja de la actriz, de 55 años, donde levantó un acta en contra de Vidal.



En una entrevista a través del canal de YouTube de Infante, la villana de la telenovela “El privilegio de amar” explicó: “Ahorita no puedo decir gran cosa precisamente por lo que va a durar el acta que estamos levantando, pero es por dos razones, y entre ellas, el pago en la moneda tal como se lo di, en una sola extensión de las divisas que yo le presté desde octubre del año pasado”.



Y añadió: “No entendía como alguien que pudo ser mi amigo durante tantos años, que ¿Yo cómo pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión pensando ‘¿me ama?’ cuando evidentemente no le interesaba nada más que vivir de gorra. Me duele mucho porque sí fui víctima de muchas agresiones”.



El Rey Grupero tampoco se calló su deseo de que Vidal, quien todavía se encuentra en el reality ‘La casa de los famosos 2’, enfrente la decisión de las autoridades a su salida del programa de televisión que produce Telemundo.



“Lo que el señor (Juan Vidal) no sabe es que la violencia psicológica también es un delito y si el perito determina que la afectó psicológicamente, el señor va a tener un problema muy grave”, aseguró.