Director del COE cancelará miembros por detener búsqueda de niña en Lavapiés, San Cristóba

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general retirado Juan Manuel Méndez, arremetió este viernes contra la decisión de algunos rescatistas que se retiraron de la escena donde una niña de 13 años fue arrastrada por una alcantarilla en el sector Lavapié, en San Cristóbal, durante las lluvias del jueves.

“Nunca hemos dejado que una persona esté desaparecida sin darle la protección debida. Hasta que haya una persona atrapada en un lugar, no nos retiramos de ese lugar”, dijo Méndez con tono firme durante declaraciones a la prensa.

El funcionario se mostró visiblemente molesto por la circulación de un video en el que un hombre con uniforme del COE retira un motor del área de operaciones. “Tomaré una medida drástica con esa persona. Eso yo no lo permito. No puede pertenecer a esta institución. Ese no es el espíritu del COE.”