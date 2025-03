Joven vinculado a desaparición de turista india ‘Lo siento, no puedo decir nada, no ahora mismo’

El joven estadounidense Joshua Steve Riibe, última persona que fue vista con la turista de nacionalidad india Sudiksha Konanki, desaparecida desde el 6 de marzo en Bávaro, provincia La Altagracia, declaró que no puede decir nada ahora mismo.

Según informó el medio internacional Daily Mail, Joshua dijo: ‘Lo siento, no puedo decir nada, no ahora mismo’. Asimismo, el medio destaca que Riibe no ha sido nombrado sospechoso ni persona de interés por las autoridades dominicanas y tiene la libertad legal de regresar a Estados Unidos en cualquier momento.

El estadounidense, de 24 años, se mantiene bajo vigilancia policial las 24 horas en el complejo turístico, lugar donde desapareció hace una semana la estudiante de vacaciones de primavera de la Universidad de Pittsburgh.

De acuerdo con el medio, Riibe no ha sido nombrado sospechoso ni persona de interés por las autoridades dominicanas y tiene la libertad legal de regresar a Estados Unidos en cualquier momento.

Sin embargo, el excampeón de lucha libre de secundaria permanece aislado en un rincón privado del extenso complejo de fiestas, mientras sigue cooperando con las investigaciones de la policía y las agencias de búsqueda para dar con el paradero de Konanki.

Sudiksha Konacki, de 20 años, desapareciera el 6 de marzo durante un descanso en Punta Cana , según informó.

Se cree que los investigadores también tienen el teléfono del hombre estadounidense, pero están esperando autorización legal para examinar el dispositivo. Riibe y Konanki fueron vistos caminando juntos hacia la playa alrededor de las 4 a. m. del 6 de marzo.

Formaban parte de un grupo más grande de sus amigos. A las 5:55 a. m., los demás regresaron a sus habitaciones, dejando a Riibe y Sudiksha en la playa.

Riibe dijo a los investigadores que él y Konanki entraron al agua y fueron arrastrados por una ola. También dijo a los investigadores que finalmente se quedó dormido en la playa antes de despertarse y regresar caminando a su habitación.

Las cámaras de seguridad habrían captado a Riibe, descalzo y sin camisa, mientras caminaba lentamente de regreso a su habitación a las 8:54 am, aproximadamente cuatro horas después de haber ido a la playa con Konanki.