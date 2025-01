David Ortiz afirma que Emilio Bonifacio “no cabe” en el equipo que irá a la Serie del Caribe

Santo Domingo. – El Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz se refirió hoy en el programa Esto No es Radio a los resultados del beisbol invernal dominicano donde Los Leones del Escogido se llevaron la corona.





De manera particular opinó sobre los jugadores de los Tigres del Licey que, en el caso hipotético ‘se llevaría” a la Serie del Caribe, donde excluyó al capitán del equipo azul, Emilio Bonifacio, por asegurar que “no cabe en el equipo”.





Ante la pregunta del periodista Hansel García de ‘si te tocara a ti escoger ahora quienes van a componer el equipo de la Serie del Caribe, cuáles jugadores del Licey te llevarías”, Ortiz respondió que, aunque reconoce el gran trabajo de sus rivales, siempre supo que el Escogido es mejor.





“A lo mejor me lleva par de pícher y al colombiano… No necesitamos a Bonifacio, no cabe en el equipo de nosotros”, respondió el Big Papi.





Las declaraciones del exbeisbolista dominicano se dio mediante una llamada telefónica a Esto No es Radio, programa que se transmite de lunes a viernes a las 7 am por Alofoke FM 99.3.





Mensaje de David Ortiz

Hace unos días David Ortiz encendió las redes sociales y el ambiente de la Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) entre los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, con un mensaje dirigido al capitán azul Emilio Bonifacio, donde dejó claro su respaldo al conjunto escarlata, del que ha sido fiel seguidor desde sus inicios.