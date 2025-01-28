Conozca la lista completa de nominados a los Premios Soberano 2025

Santo Domingo. D.N.- La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reveló este martes la lista de nominados a Premios Soberano 2025, ceremonia que en su cuadragésima edición destaca el trabajo de la clase artística nacional en 270 postulaciones, distribuidas en 58 categorías que integran los reglones de Cine, Clásico, Comunicación y Popular.
NOMINADOS PREMIOS SOBERANO 2025
RENGLÓN CLÁSICO
BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)
- ANAYILDA JÁQUEZ, DON QUIJOTE
- LUIS PÉREZ, MAMMA MIA
- MARÍA EMILIA GARCÍA, LINK
- LÍA GÓMEZ, ALMA
- SANDER ROBERT, DON QUIJOTE
COREÓGRAFO(A)
- ERICK ROQUE, MATILDA
- ALEXANDER DUVAL, ZAFRA
- ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
- PABLO PÉREZ, MAMMA MIA
- MARICARMEN RODRÍGUEZ, AL RESCATE DE UN REPERTORIO
CANTANTE LÍRICO
- PAOLA GONZÁLEZ
- PURA TYSON
ACTOR TEATRAL
- FRANCIS CRUZ (EL GALLO)
- ORESTES AMADOR (EL CORONEL NO TIENE QUIÉN LE ESCRIBA)
- CARLOS ESPINAL (LA LECHUGA)
- VICENTE SANTOS (FINLANDIA)
- IRVING ALBERTI (DESDE EL MISMO VIENTRE)
ACTRIZ TEATRAL
- ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
- GRACIELINA OLIVERO, MATILDA
- HONY ESTRELLA (LUZ RABIOSA)
- XIOMARA RODRÍGUEZ (LAS VAGINAS SON ATEAS)
- JUDITH RODRÍGUEZ FINLANDIA
DIRECTOR(A) TEATRAL
- MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
- FAUSTO ROJAS (EL GALLO)
- MANUEL CHAPUSEAUX, (EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA,
- RAMÓN SANTANA (DESDE EL MISMO VIENTRE)
- ELVIRA TAVERAS (LAS VAGINAS SON ATEAS)
OBRA TEATRAL
- EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT
- EL GALLO, FRANCIS CRUZ
- LA CASA DE BERNARDA ALBA, PRODUCCIÓN FIDEL LÓPEZ
- LAS VAGINAS SON ATEAS, RAÚL MÉNDEZ
- EL DIARIO DE ANA FRANK, LUIS MARCELL RICART
MUSICAL
- MAMMA MIA, JOSÉ LLANO
- MATILDA, EDILENIA TACTUK Y ALICIA CABRERA
- DIVORCIADOS, JEAN VILLANUEVA Y ROSA AURORA
- DOMINUS LAND, OMAYRA ÁLVAREZ
- QUERIDO EVAN HANSEN, BRODWAY ON STAGE Y STEVEN NOLASCO
PRODUCCIÓN ESCÉNICA
- DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO
- SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, ALINA ABREU
- ZAFRA, BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL
- TESOROS DE LA PATRIA, ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
- ELLAS, BALLET NACIONAL DOMINICANO
ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO
- NATHALIE PEÑA COMAS
- AISHA SYED
- MICHEL CAMILO
RENGLÓN CINE
COMEDIA
- LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
- PERDIENDO EL JUICIO, GREGORY QUINN Y ZUMAYA CORDERO
- LA TERCERA EDAD, ARCHIE LÓPEZ, DESIRÉE REYES Y ROBERTO SALCEDO
- EL HEREDERO, GREGORY QUINN Y ZUMAYA CORDERO
DRAMA
- LA GRANDE, ANTONIO RUBIO
- PÉREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ELÍAS MUÑOZ
- CAPITÁN AVISPA, JUAN LUIS GUERRA
- LAS PEQUEÑAS COSAS, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
- BOCA CHICA, STERLYN RAMÍREZ
DIRECTOR
- TITO RODRÍGUEZ. LA GRANDE
- YASSER MICHELEN, LAS PEQUEÑAS COSAS
- HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ
- LETICIA TONOS, AIRE
- GABRIELLA MOSES, BOCA CHICA
ACTOR DE CINE
- HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS
- SHALIM ORTIZ, PERDIENDO EL JUICIO
- JALSEN SANTANA, AIRE
- PEPE SIERRA, ASALTO EN PROGRESO
- LUIS JOSÉ GERMÁN, PÉREZ RODRÍGUEZ
ACTRIZ DE CINE
- LUMY LIZARDO, LA GRANDE
- STEPHANIE LIRIANO, PÉREZ RODRÍGUEZ
- CLARISSA MOLINA, PERDIENDO EL JUICIO
- SARAH JORGE, LA CIGÜEÑA
- MARIELA PICHARDO (LA MARIMBA), LA GRANDE
ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO
- ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ
- JHARREL JEROME, INDETENIBLE
- DANIA RAMÍREZ, ALERTA
- RHENZY FELIZ, EL PINGUINO
- JUDY REYES, HIGH POTENTIAL
VIDEO CLIP DEL AÑO
- ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA
- CONSUELO, ROGER ZAYAS. DIRECTOR: JEAN GABRIEL GUERRA Y MILBERT PÉREZ
- HERMOSO MOMENTO, KAIRO WORSHIP FT. FARRUKO. DIRECTOR: RODRIGO RODRÍGUEZ
- LA 5 70, DON MIGUELO. DIRECTOR: WAYNE LIRIANO
- BAILANDO ASI, MARK B. DIRECTOR: WAYNE LIRIANO
RENGLÓN COMUNICACIÓN
PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO
- EL SHOW DEL MEDIODIA
- DE EXTREMO A EXTREMO
- ESTA NOCHE MARIASELA
- EL MANGÚ DE LA MAÑANA
- LUNA LLENA
PROGRAMA DE HUMOR
- EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL
- BOCA DE PIANO ES UN SHOW
REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
- NOCHE DE LUZ
- PAMELA TODO UN SHOW
- CON JATNNA
- ME GUSTA DE NOCHE
- ES TEMPRANO TODAVIA
PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
- USTEDES Y NOSOTROS
- BUENA NOCHE
- COMO EN CASA
- LA OTRA MAÑANA DE BRENDA SANCHEZ
- TERMINANDO LA MAÑANA
PROGRAMA DE TEMPORADA
- DIVERTIDO CON JOCHY
- SOFIA GLOBITOS SUPERSTAR
- TE LO EXPLICO
- QUISQUEYANOS VALIENTES
- DOMINICANOS A SIMPLE VISTA
PROGRAMA INFANTIL
- TOPI TOK
- VIDA KIDS
- EL MAGIC SHOW DE ARA
- NOTI CHICOS
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
- N INVESTIGA, Nuria Piera
- EL INFORME, Alicia Ortega
- DESCLASIFICADO, Addis Burgos
- REPORTE ESPECIAL, Julissa Céspedes
- ENIGMAS, Indhira Navarro
PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
- EL MAÑANERO, LA BAKANA 105.7 FM
- ESTO NO ES RADIO, ALOFOKE FM 99.3
- LA UCA, LA BAKANA 105.7 FM
- PÁRATE YA, LOS 40 88.5 FM
- AQUÍ ENTRE NOS, PURA VIDA, 92.9 FM
PROGRAMA DIGITAL
- KISKEYA LIFE
- ANDARIEGO
- LORD JÁQUEZ
- 10 PREGUNTAS
- EL SHOW DE SILVIO MORA
PODCAST DEL AÑO
- CONPADRES
- AZUL
- CUÉNTALE AL PODCAST
- CUÉNTAME +
- ABRIENDO EL PODCAST
PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
- ÉNFASIS
- MUJERES AL BORDE
- QUE CHÉVERE ES SABER
- PROTAGONISTAS CON IVANA GAVRILOVIC
- ILUMINADA, LA ENTREVISTA
PRESENTADOR DE TV
- JOCHY SANTOS
- IVÁN RUIZ
- MICHAEL MIGUEL HOLGUÍN
- FRANCISCO VÁSQUEZ
- RENÉ CASTILLO
PRESENTADORA DE TV
- MARIASELA ÁLVAREZ
- PAMELA SUED
- JATNNA TAVÁREZ
- LUZ GARCÍA
- JENNY BLANCO
ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN
- JULIO CLEMENTE
- JHOEL LÓPEZ
- GABI DESANGLES
- ALBERT MENA
- NELFA NUÑEZ
COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO
- CLARISSA MOLINA, El Gordo y la Flaca, Univisión
- CHIKY BOMBOM, Hoy día, Telemundo
- LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende, Telemundo
- GELENA SOLANO, El Gordo y la Flaca, Univisión
- DARLING BURDIEZ, Noticiero 47 Telemundo
LOCUTOR(A) DEL AÑO
- CLARIBEL ADAMEZ, LA LOBA
- MARTÍN ALCÁNTARA
- ANGELY BÁEZ
- DAVID SANTANA
- FRANKLIN MIRABAL
YOUTUBER DEL AÑO
- DOTOL NASTRA
- CARLOS DURÁN
- SANTIAGO MATÍAS
- LUINNY CORPORÁN
- WILLIAM RAMOS
COMEDIANTE
- NOEL VENTURA
- RAYMOND POZO
- MIGUEL CÉSPEDES
- RAFAEL BOBADILLA
STAND UP COMEDY
- CARLOS SÁNCHEZ
- STARLYN RAMÍREZ
- ARIEL SANTANA
- NOVEL POPPYS
- EL PIÓ RD
RENGLÓN POPULAR
MERENGUERO DEL AÑO
- EDDY HERRERA
- MIRIAM CRUZ
- MANNY CRUZ
- LOS HERMANOS ROSARIO
- SERGIO VARGAS
BACHATERO DEL AÑO
- EL CHAVAL
- LUIS MIGUEL DEL AMARGUE
- LUIS VARGAS
- RAULÍN RODRÍGUEZ
- JOE VERAS
CONJUNTO TÍPICO
- EL BLACHY
- EL RUBIO DEL ACORDEÓN
- URBANDA
- KRISSPY
- BANDA REAL
SALSERO DEL AÑO
- YIYO SARANTE
- CHIQUITO TEAM BAND
- SEXAPPEAL
- JOSÉ ALBERTO “EL CANARIO”
MERENGUERO URBANO
- OMEGA
- ALA JAZÁ
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA
- CHIMBALA
- BULÍN 47
- J. ONE
- BULOVA
- LA PERVERSA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO
- JUAN LUIS GUERRA
- AVENTURA
- EL ALFA
- PRINCE ROYCE
- NATTI NATASHA
CANTANTE SOLISTA
- PAVEL NÚÑEZ
- WASON BRAZOBÁN
- MARTHA HEREDIA
- BADIR
- FRANK CEARA
REVELACIÓN DEL AÑO
- LOMIEL
- MESTIZO IS BACK
- PAPERA
- YAISEL LA MELODÍA
MERENGUE DEL AÑO
- QUIERO MÁS, EDDY HERRERA, COMPOSITOR: EDDY HERRERA
- A LAS ILUSAS DE MI MARIDO, MIRIAM CRUZ, COMPOSITOR: JOSÉ PEÑA SUAZO
- PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA
- EL BEBÉ, WILFRIDO VARGAS, COMPOSITOR: WILFRIDO VARGAS
- 7C, DIDÍ HERNÁNDEZ, COMPOSITOR: JOSÉ CAPELLÁN, DEIVIT LANDESTOY
BACHATA DEL AÑO
- DIME TÚ, ALLENDY, COMPOSITOR: LUIS ERNESTO SANTANA
- NO ME VALIÓ, ZACARÍAS FERREIRA, COMPOSITOR: ZACARÍAS FERREIRA
- LA LOCURA DE TU AMOR, EL CHAVAL, COMPOSITOR: WILSON ESPINAL
- QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES
- NO ME DEN CONSEJOS, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA
ÁLBUM DE AÑO
- SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO
- CRECIENDO, LUCY KALANTARY
- SUPER HÉROE, MAGIC JUAN
- LA FIESTA, ILEGALES
- EL LEGADO DEL CABALLO, VOL 2, JANDY VENTURA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)
- ZEO MUÑOZ
- KALIMETE
- MERENGLASS
- ORO SÓLIDO
- GRUPO D’AHORA
ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)
- ILEGALES
- MAGIC JUAN
- TECHY FATULE
- VAKERÓ
- CRISTIAN ALLEXIS
COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS
- MELYMEL
- DÍMELO BRASA
- OLGA LARA
- POCHY FAMILIA
- CRUZ MONTY
ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA
- ANTONIO GONZÁLEZ
- PENGBIAN SANG
- AMAURY SÁNCHEZ
- MOISÉS SÁNCHEZ
- DEIVIT LANDESTOY
COLABORACIÓN DEL AÑO
- ESTE, EL ALFA FT. NFASIS
- FUI FUÁ REMIX, CRAZY DESIGN FT. FELIX CUMBÉ
- EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO
- NO ME IMPORTA, DJ ADONI FT. J. ONE
- QUE LINDA, LOMIEL – DONATY – PAPERA
CONCIERTO DEL AÑO
- AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ
- ÁLEX BUENO SINFÓNICO, ÁLEX BUENO. PRODUCTOR: AMAURY SÁNCHEZ
- ANTHONY SANTOS, LA FIESTA DE AMÉRICA. ANTHONY SANTOS. PRODUCTOR: LENÍN RAMÍREZ
- MI TIERRA, EL JEFFREY, 25 ANIVERSARIO. EL JEFFREY. PRODUCTOR: EVELIO HERRERA
- RAFELY ROSARIO ÚNICO. PRODUCTOR: EDÍN VELÁZQUEZ
ESPECTÁCULO DEL AÑO
- DJ. ADONI Y SUS AMIGOS. PRODUCTOR: ALEXANDER BLUMBERG Y RICARDO TAVERAS
- LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA
- JUAN LUIS GUERRA, ENTRE MAR Y PALMERAS. PRODUCTOR: JUAN LUIS GUERRA
- LUIS VARGAS 40 AÑOS. PRODUCTOR: ALBERTO CRUZ
- MILLY QUEZADA, MÁS DOMINICANA. PRODUCTOR: PEDRO NÚÑEZ DEL RISCO
ESPECTÁCULO DE HUMOR
- CROSSOVER, NOEL VENTURA. PRODUCTOR: COVI ENTERTAIMENT
- LA ESCUELOTA. PRODUCTOR: NESTOR CARO
- AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.
- LA GONZÁLEZ ES UN SHOW FULL EDITION. PRODUCTOR: ENMANUEL FLORES
- LLEGARON ELLOS 2.0, NOVEL POPPYS. PRODUCTOR: FERNANDO PUCHEU Y NOVEL POPPYS.
MÚSICA ALTERNATIVA
- XIOMARA FORTUNA
- SOLO FERNÁNDEZ
- LETÓN PE
- YASSER TEJEDA
- MULA
MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
- KAIRO WORSHIP
- BARAK
- REDIMI2
- AVERLY MORILLO
- OASIS MINISTRY
Premios Soberano es el galardón artístico más importantes de República Dominicana, que será celebrado el martes 25 de marzo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional bajo la producción general de César Suárez JR, con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y Banco de Reservas. La gala será transmitida por Univisión para Estados Unidos y a nivel global por la plataforma Vix.
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