Miguel Tejada rechaza ayuda económica

“La guagua” declaró que, a pesar de recibir ofertas, no necesita un apoyo de ese tipo.

A pesar de que en el mundo de la pelota hay mucho compañerismo, Tejada expresó que al menos de forma económica no ha recibido ayuda.

JORGE LUIS TORRESSanto Domingo

04/11/2024 20:48 | Actualizado a 04/11/2024 23:22

Pese a haber sido condenado a seis meses de prisión por supuesta estafa y varios años de lucha con la justicia dominicana, Miguel Odalis Tejada asegura que “está bien” y no necesita ayuda de nadie.

A pesar de que en el mundo de la pelota hay mucho compañerismo, Tejada expresó que al menos de forma económica no ha recibido ayuda.

Manifestó que ningún pelotero le ha entregado dinero para su situación y dejó claro que tampoco lo necesita.

“Todos mis compañeros están aportando y ayudando de forma moral. Todos se pusieron a la orden y yo les dejé claro que no necesito eso, lo único que quiero es que la justicia sea quien reconozca quien era el culpable”, manifestó Tejada en una entrevista exclusiva al Listín Diario.

COMPAÑERISMO

Sobre los peloteros que le ofrecieron dinero, Miguel mencionó a David Ortiz, quien se comprometió públicamente a ayudar al ex pelotero de Grandes Ligas.

“Económicamente yo no he recibido dinero de nadie y a todo el que me ha ofrecido le dejo claro que no estoy en necesidad. Sé que se dice muchas cosas en torno a ese tema pero yo no puedo salir a desmentir todo lo que se publica”, mantuvo Tejada.

Tejada es una insignia de las Águilas Cibaeñas, que aún tiene pendiente un caso en el poder judicial, y que busca reintegrarse al béisbol organizado a través del equipo amarillo. Está junto a Carlos Gómez, Rafael Fulcar, Melky Cabrera, entre otros aguiluchos que integran la oficina.

Volvió a la organización aguilucha luego que nombrarán a Yadier Molina como dirigente.

Añadió que busca construir su camino como coach y reintegrarse al béisbol. Destacó que, a pesar de que se considera inocente, cuida su comportamiento para no enfrentarse a esa situación nuevamente.

“Dios es el único que sabe nuestras verdades, aunque todo el mundo ha visto mi comportamiento, sereno y tranquilo porque sé que todo va a salir bien”, destacó Tejada en exclusiva al Listín Diario.

En agosto del 2023, el Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional ordenó que el ex pelotero de Grandes Ligas, Miguel Tejada, cumpla seis meses de prisión en la cárcel de Najayo Hombres, por la deuda de 9 millones de pesos a Henry Soto Lara, la cual habría tratado de honrar con un supuesto cheque sin fondos.

ABIERTO A OTROS EQUIPOS

A pesar de otra oportunidad con las Águilas, Tejada dijo que está abierto a participar en otros equipos que requieran su experiencia como timonel.

“Estoy aprendiendo con estas estrellas. Me quiero dar la oportunidad en la liga, este año me propuse aprender para brindar mi conocimiento. No importa el equipo, estoy abierto a escuchar ofertas”, añadió Tejada, quien duró 16 años en las mayores con seis equipos.