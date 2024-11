Aclaraciones de Stephen Dominguez sobre su detención en Estados Unidos

Mensaje de Stephen Dominguez





"A todos mis familiares , amigos , conocidos , gente querida y a todo aquel que quizas no me conoce. Me dirijo a ustedes para agradecerles sus preocupaciones . Por esta via les reitero que todo saldra a la luz . A los que han querido sonar con dicha informacion les digo que las mentiras tarde o temprano salen a la luz.





Me detuvieron por que llevaba conmigo 108 pastillas de un medicamento controlado para la ansiedad/ sobre peso (Fentermina). Pueden tener por seguro que quienes me han acusado de un acto de corrupcion ante la institucion de gobierno que trabajo: PromeseCal. tendran que disculparse y comprobar lo que han dicho. En el comunicado en ingles , sale claro que que fue por 100+ de una receta controlada. Dios les bendiga a todos!