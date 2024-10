“Está tocando fondo” hijo de Camilo Sesto. Su madre Lourdes Ornelas habla sobre la salud de la hija trans que tuvo con el famoso cantante.

Hace unas semanas un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales causó una gran conmoción a los seguidores del famoso cantante español, Camilo Sesto, pues unos medios de España tuvieron un encuentro con un progenitor del baladista.



Recordando también que fue el 8 de septiembre de 2019 cuando la estrella falleció, haciendo que la puerta de su casa se llenará de flores, fotografías, cartas e incluso algunos discos de vinilo para rendir homenaje a la reconocida voz de baladas como ‘Algo de mi’, ‘Perdóname’ o ‘El amor de mi vida’.



A pesar del deceso, poco se supo sobre su vida, la cual siempre fue pública por sus múltiples controversias, pero un videoclip provocaría furor en los seguidores del cantante, pues la salud mental de su única hija trans ha alarmado a su madre y los fans de la estrella.

Madre de Sheila Devil rompe el silencio



Lourdes Ornelas de origen mexicano, ha ganado muchos seguidores por haber sido una de las seguidoras de Camilo Sesto que quedó embarazada tras tener un encuentro con él, teniendo a Camilo Blanes, ahora conocida como Sheila Devil.



La mexicana a través de Instagram ha compartido en ocasiones como es su día a día a los que la siguen, quienes han sido testigos del grave problema que enfrenta su hija respecto a las adicciones a las drogas.



Ha sido en una reciente entrevista en el programa mexicano de El Chisme TV México, que Ornelas ha hablado sobre las duras adicciones que está enfrentando la única heredera universal de Camilo Sesto.

“La decadencia que la droga hace; lo estaba leyendo y no solo es de mi hijo, es a lo que lleva la droga y el alcohol, la cocaína o da igual la droga que sea, te vuelve loco y nunca tienes suficiente. Siempre quieres más de esto y aquello, sexo, una locura”, inició.



Lourdes aclaró que aunque vive cerca de ella y a pesar de que está pendiente de su hija, no puede intervenir en el proceso de rehabilitación que debe tomar Sheila, por lo que se mantiene a la expectativa del resultado.

“Yo no le contesto a nadie, de hecho yo no hablo de esto y lo sabes, porque no es un tema agradable, yo soy su madre y es muy doloroso ver esta situación que no es porque yo no tome ayuda pero tu sabes que eso es hasta que tu quieras. Él sabe que yo estoy aquí, porque estoy las 24 horas pendiente, vivo a lado de su casa pero estoy esperando a que me pida ayuda porque así el gobierno me deje”, agregó.



De igual manera, Ornelas hizo énfasis en que ella no puede obligar a nadie en la recuperación, menos a su hija, ya que no está en la etapa de su infancia sino que estamos hablando de una persona adulta y formada:

“Yo no quiero hacerlo obligado, porque eso no funciona, llevarlo obligado a un centro, aquí no se puede además. Mucha gente lo ve vestido así ridiculizando, se burlan del tipo ‘¿Dónde está la mamá?’, como si fuera tan fácil que yo vaya y le diga ‘Venga, vámonos’, pues no, tiene 40 años”, externó.

La muerte de Camilo Sesto pudo afectar en la hija



Finalmente, Lourdes mencionó que la dinámica familiar cambió cuando el cantante español falleció hace más de 5 años, por lo que cree que este hecho marcó un antes y después de gran manera, provocando que ahora Sheila “esté tocando fondo”.

“Lo que pasa es que la muerte de su padre le pegó muchísimo, porque realmente él se crio con su padre, entonces fue un golpe tremendo. El adicto eres tú pero es toda la familia. Imagínate el sufrimiento de mis hermanas en México el qué sienten al verlo así. Camilo no está solo, yo estoy al pendiente todo el tiempo, de que tenga comida, pero él está tocando fondo”, finalizó.



Toda la preocupación se derivó después de que los medios españoles tuvieran un encuentro con la descendiente cerca de su casa en la que se mostró de mal humor y no recibió de buena manera a la prensa, despertando controversia sobre su estado de salud.