Félix Cumbé desmiente que el “Fui Fua” sea una canción diabólica

El respetado intérprete y compositor de merengue y bachata, Sterlin Frit, más conocido por su nombre artístico Félix Cumbé, vive un importante momento en su legendaria carrera, tras recibir el amor y la acogida del público dominicano de nuevas y viejas generaciones, quienes 25 años después disfrutan del “Fui Fua”, su pegajosa bachata.

Cumbé, responsable de posicionar importantes éxitos bajo su composición e interpretación como lo son «Déjame volver» interpretada por Fernando Villalona en merengue, expresó tras ser abordado por las cámaras de De Último Minuto con relación a los rumores de que el “Fui Fua”, es una canción satánica, ¡”Sentirse molesto”! pues según apunta “de esta ser una canción diabólica Dios no la habría bendecido con tal nivel de pegada”.

“Óyeme estoy quillao, lo que están hablando es disparates, ellos no saben lo que están hablando, porque sí habría sido al diablo, Dios no habría puesto ese disco así, sí fuera como dicen Dios no le pone la mano”, exclamó un poco sentido el conocido intérprete de merengue y bachata.

Félix Cumbé, reaccionó a los pronunciamientos de algunos internautas en redes sociales, quienes aseguraron que la canción esta dedicada a los misterios, siendo esta versión desmentida categóricamente por él, tras generar gran descontento y molestia pues según su opinión “no va con estas cosas”.

Francisco Cruz, Félix Cumbé o El Hatianito como es popularmente conocido, expresó estas declaraciones tras participar como invitado junto a Crazy Desing en el concierto “Dj Adoni y sus amigos”, en la Gran Arena del Cibao en Santiago de los Caballeros.En ese sentido Félix, expresó su agradecimiento a quienes le han brindando su apoyo nueva vez en su carrera artística, siendo la pegada de el “Fui Fua”, un resurgir en su carrera musical.

“Fui Fua”

“Fui Fua”, una popular canción en género bachata lanzada hace 25 años, es una de las canciones más pegadas y escuchadas en la actualidad, siendo las plataformas digitales el escenario donde la pieza musical nueva vez cobró popularidad.La canción originaria de Félix Cumbé, se posiciona en su versión original y en el remix lanzado hace unos días con el intérprete de música urbana Crazy Design.De Último Minuto