El merenguero Diomedes Núñez busca hacerse un trasplante de riñón a fin de recobrar su salud y volver a la normalidad.

El merenguero Diomedes Núñez, quien desde hace cierto tiempo ha estado aquejado de salud debido a problemas renales, informó buscará hacerse un trasplante de riñón a fin de recobrar su salud y volver a la normalidad.



Diomedes Núñez, quien colocado en el gusto popular diversas canciones a ritmo de merengue, precisó que se están haciendo las gestiones de lugar para conseguir un riñón compatible con él.



Con una notoria disminución de peso, pero con el ánimo muy alto, Diomedes manifestó que está convencido de que Dios lo tiene de pie con el propósito de devolverle su salud.



“Yo estoy convencido de que vamos a lograr hacer el trasplante de riñón, porque si Dios me tiene aquí de pie es con un propósito”, dijo Diomedes durante una presentación en el programa de televisión BEBETO TV que se transmite de lunes a viernes por el canal 75 de Altice y 653 de Fire Stick.



El productor y conductor del espacio Alberto Bernabé “Bebeto”, garantizó que se harán todas las gestiones de lugar a fin de lograr que se le haga el trasplante de riñón a Diomedes Núñez.



Aseguró que no será necesario tener que hacer ninguna actividad festiva, telemaratón ni nada que se parezca para devolverle la salud a Diomedes.

“El problema de Diomedes se va a resolver, vamos a conseguir el riñón y no será necesario tener que hacer baile, telemaratón ni nada que se parezca”, dijo Bebeto.



En otro orden, Bebeto le agradeció al presidente de la República, Luis Abinader por haber cumplido su promesa de otorgarle una pensión a Diomedes Núñez.



“Hay que ser justo y reconocer que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader cumplió con la promesa que había hecho a través del empresario Luis Medrano de otorgarle una pensión a Diomedes, quien hoy ya cobró su primer cheque”, expresó Bebeto.